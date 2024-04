LIVE Sonego-Humbert | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | azzurro in campo nel tardo pomeriggio

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI SINNER-STRUFF (4° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale del Masters 1000 ditra Lorenzoe Ugo. Il tennis è uno sport molto strano. Nella giornata di domenica il piemontese si arrendeva per 6-2 al set decisivo al veterano spagnolo Roberto Bautista Agut e salutava la possibilità di giocare il tabellone principale del 1000 monegasco. Dopodiché, la moria di giocatori nel Principato ha fatto sì che rientrassero dalla porta di servizio ben 5 giocatori, ultimo dei quali. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui una felice DIRETTA LIVE per il tennis italiano, che in ogni caso piazzerà due giocatori al 3° turno di questo prestigioso Masters 1000 (Sinner ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Humbert , incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il lucky loser torinese, ripescato in tabellone al ... (sportface)

Sinner-Struff all’ATP Montecarlo in diretta dalle 16: in campo anche Musetti e Sonego, in palio i quarti - Esiste un solo precedente tra Sinner e Struff. I due tennisti si sono incontrati poche settimane fa a Indian Wells, sul cemento, al secondo turno, con la vittoria di Jannik per 6-3 6-4. Il programma ...fanpage

LIVE Sonego-Humbert, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: l’azzurro ci crede e vuole continuare a sognare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo tra Lorenzo Sonego e Ugo Humbert. Il t ...oasport

LIVE – Sonego-Humbert, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA - Il LIVE e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024.sportface