LIVE Sonego-Humbert 7-5 | 3-6 | 1-6 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | il cuore non basta all’azzurro | che si arrende dopo 3 ore di battaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC LADI SINNER-STRUFF Si chiude qui quest’amaradi. Resta solo Jannik Sinner all’Italia nei quarti di, domani se la vedrà non prima delle 13 contro Holger Rune, finalista in carica. Un saluto sportivo! 22:56 Ci avevamo creduto, noi conil primo set. Il francese è poi uscito alla distanza però, dimostrando di aver effettuato un salto di qualità in questo inizio di, anche grazie alla guida tecnica di Jeremy Chardy. 22:55 Tutte le statistiche al servizio premiano il francese, che ha messo il 64% di prime in ...