LIVE Sonego-Humbert 7-5 | 3-6 | 1-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | vitale game tenuto dal torinese | che può ripartire

(Di giovedì 11 aprile 2024) 30-30 Anche fortunato il francese sul dritto inside in, deviato dal nastro. 15-30 Fantastico dritto stretto diche prende la rete e chiude! Torna a spingere l'azzurro!! C'è ancora vita. 15-15 ECCOOOOO CHE TORNA A SBAGLIARE IL FRANCESE, che sta matematicamente pensando alle occasioni non sfruttate. 15-0 Punto incredibile. Aveva chiuso, l'azzurro non si sa come è tornato sotto ma ha steccato lo smash per chiudere. Si dispera il. Può essere un nuovo inizio questo 3° gioco. L'azzurro ha salvato due palle del doppio break. 2-1 Numero di!!! Finta di dropshot e vincente in chop, alla ...