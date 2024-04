LIVE Sonego-Humbert 7-5 | 3-6 | 0-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | break in apertura di 3° per il francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC LADI SINNER-STRUFF 15-0 Torna a mettere a segno una smorzata vincente l’azzurro. 2-0 Spinge di dritto, vola via il recupero esasperato di. 40-15 Prima vincente. 30-15 Ace (3°). 15-15 Largo il dritto carico del. 15-0 Non sbaglia più in manovra di dritto. 1-0 Gran risposta deldi dritto, contro balzo di dritto in rete.in. 40-A A mezza rete purtroppo la smorzata dopo il servizio, in confusione. 40-40 BUONO il rovescio diagonale vincente che ha fatto sussultare il cuore di tutti gli appassionati ...