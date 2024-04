LIVE Sinner-Struff | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | Rune va al terzo set | eliminato Medvedev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 13.45 L’indiano Sumit Nagal vince il secondo set per 6-3 contro il danese Holger: si va alla partita decisiva. 13.10 Nel derby russo Karen Khachanov elimina Daniilcon lo score di 6-3 7-5. Tocca ora al danese Holgered all’indiano Sumit Nagal, che dovranno completare la sfida dei sedicesimi interrotta ieri per pioggia sullo score di 6-3 2-1 *40-A per il danese. 12.10 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Jan Lennard, ottavi di finale del Masters1000 di ...