LIVE – Sinner-Struff 2-1 | ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glidideldi(terra rossa). L’altoatesino, numero due del ranking mondiale e beneficiario di un bye al primo turno, ha debuttato lasciando solamente tre giochi al malcapitato statunitense Sebastian Korda. Tra lui e l’ennesimo quarto didella stagione c’è il bombardiere teutonico, numero venticinque delle classifiche, reduce dai successi ottenuti rispettivamente su due ottimi terraioli come l’argentino Sebastian Baez ed il croato Borna Coric. La violenza del servizio e dei colpi di inizio gioco del suo avversario saranno le maggiori insidie da tenere d’occhio per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Scambio lungo. Sinner comanda, poi mette in rete il diritto che sarebbe stato ... (oasport)

Atp Montecarlo, Sinner-Struff diretta 0-1: Jannik non riesce a trovare il break - Jannik Sinner, dopo aver battuto Korda dominando 6-1, 6-2, è pronto a scendere in campo negli ottavi di finale dell'Atp di Montecarlo contro Jan-Lennard Struff, tennista tedesco che ...leggo

BJK Cup, star in campo con le Olimpiadi in vista: 7 match LIVE, le schede - Il weekend di Billie Jean King Cup in arrivo si presenta fra i più interessanti degli ultimi anni, tenendo in considerazione la qualità ...sport.tiscali

Master 1000 Montecarlo, Sinner-Struff diretta LIVE - ATP Master 1000 Montecarlo, diretta LIVE del match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, match valido per gli ottavi di finale del torneo del Principato ...sport.virgilio