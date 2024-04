LIVE Sinner-Struff 0-1 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | il tedesco si salva da 0-30

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 40-A Impressionante diritto lungolinea di, imprendibile. 40-40 Risposta di rovescio sulla riga di, in rete il rovescio dell’avversario. 40-30 Servizio al corpo e diritto lungolinea del teutonico. 30-30 Lunga la risposta di rovescio di. Ma era stata un’altra prima incisiva. 15-30 Servizio vincente al centro. 0-30 In rete il diritto dida metà campo, la risposta diera stata molto corta. 0-15 Ottima difesa disull’uno-due del, poisbaglia di diritto. 1-1 Stavoltafa male con il diritto lungolinea. 40-15 Lunga ...

15-30 Scambio lungo. Sinner comanda, poi mette in rete il diritto che sarebbe stato ...

