LIVE Sinner-Struff 0-0 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | inizia l’ottavo di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-HUMBERT (5° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Scambio lungo.comanda, poi mette in rete il diritto che sarebbe stato risolutivo. 0-30 Primo serve&volley.risponde nei piedi del teutonico, la volée non parte neppure. 0-15 Doppio fallo, braccio teso per il tedesco. 17.10la partita conin battuta. 17.09 Giornata stupenda oggi a: cielo terso, neanche una nuvola. 17.05la fase di riscaldamento. 17.04 I giocatori sono in campo. 17.02, nella conferenza stampa che ha preceduto il torneo, ha spiegato che l’ATP disarebbe stato per lui un “allenamento competitivo”, ...