LIVE Musetti-Djokovic | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | l’azzurro sogna un nuovo colpaccio!

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-STRUFF (4° MATCH DALLE 11.00) Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ottavo di finale dell’ATP Masters 1000 diche vedrà opposto Lorenzoal serbo Novak. Quinto confronto diretto tra i due, con il numero uno del ranking ATP che conduce per 3-1 e che proprio nella passata edizione del torneo monegasco si fermò dinanzi al talentuoso toscano. Il vincente del match troverà ai quarti di finale uno tra gli australiani Alex De Minaur ed Alexei Popyrin., ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver superato in due set dapprima l’americano Taylor Fritz, poi il francese Arthur Fils. ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Djokovic , incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il carrarino è in ottima fiducia dopo le due vittorie ... (sportface)

Sinner-Struff all’ATP Montecarlo in diretta dalle 16: in campo anche Musetti e Sonego, in palio i quarti - Esiste un solo precedente tra Sinner e Struff. I due tennisti si sono incontrati poche settimane fa a Indian Wells, sul cemento, al secondo turno, con la vittoria di Jannik per 6-3 6-4. Il programma ...fanpage

Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis LIVE - Djokovic contro Musetti un anno dopo, ancora a Montecarlo. L’anno scorso la sfida sulla terra rossa monegasca terminò con la vittoria dell’azzurro, l’unica in quattro precedenti. Musetti ha raggiunto ...tuttosport

LIVE Musetti-Djokovic, ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA: lo hai già fatto, puoi rifarlo un anno dopo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell'ottavo di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo che vedrà opposto Lorenzo Musetti al serbo Novak ...oasport