LIVE Musetti-Djokovic 3-2 | ATP Montecarlo 2024 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-STRUFF (4° MATCH DALLE 11.00) 2-3 Game. Servizio, schiaffo al volo e smash a rimbalzo a bersaglio per il serbo, che resta in scia. AD-40 In corridoio il passante di rovescio in corsa del toscano. 40-40 Peccato. Lorenzo risponde con il rovescio ma colpisce male il successivo dritto. Parità. 30-40 Palla del doppio. Regalo di, che manda out di metri il dritto in uscita dal servizio. 30-30 Scappa via il dritto in cross in corsa. 15-30 Servizio, dritto e smash a segno per il numero uno del mondo. 0-30 Serve and volley del serbo annullato dal passante di dritto in corsa del toscano. 0-15sotterra in rete ...