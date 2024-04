LIVE Monza-Trento 1-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 10-7 | i brianzoli provano ad allungare nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PERUGIA DIDALLE 20.30 10-8 Si ferma in rete il servizio di Eric Loeppky. 10-7 Mani out trovato da Maar. Da sottolineare la difesa ad una mano di Gaggini. 9-7 Ricade in campo il muro di Podrascanin con la palla che si impenna, taglia tutto il campo ed atterra sulla linea. 9-6 Muro di Michieletto che mette una pezza in un attacco confusionario di. 9-5 Ace di Gabriele Di Martino. 8-5 MONSTER BLOCK!! Maar chiude la porta in faccia a Nelli, che perde la sfida uno contro uno con il canadese. 7-5 Diagonale vincente per Loeppky, che pizzica le mani a muro di Michieletto 6-5 Pipe vincente di Lavia, che finta l’attacco di forza e poi va a segno con il pallonetto. 6-4 Muro vincente di Podrascanin sul primo tempo di ...