LIVE Monza-Trento 1-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 0-0 | i brianzoli rimangono in vita

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PERUGIA DIDALLE 20.30 25-23 Cade a terra l’attacco in diagonale di Maar!vince il secondo set con un parziale di 4 punti consecutivi. TIME-OUT ITAS TRENTINO 24-23 MURO DI GALASSI!! Alzata imperfetta di Acquarone che chiama ad un attacco difficilissimo di Rychlicki che viene chiuso da Galassi. 23-23 Mani out cercato e trovato da Maar. Da sottolineare la grande difesa di Di Martino. 22-23 Diagonale vincente di Loeppky che passa alto sulle mani del muro. TIME-OUT MINT VERO21-23 ACE!! Servizio perfetto di Rychlicki che va a segno nella zona di conflitto tra Gaggini e Maar. 21-22 Rychlicki va a segno con la diagonale corta. Rimane avanti ...