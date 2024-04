LIVE Monza-Trento 0-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 3-5 | l’Itas prova a scappare nel secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-PERUGIA DIDALLE 20.30 4-6 Diagonale vincente di Loeppky, che mette fine ad una serie di 4-0 per. 3-6 MONSTER BLOCK! Muro perfetto di Lavia ai danni di Maar. TIME-OUT MINT VERO3-5 Attacco difficilissimo messo a terra da Lavia che ha la meglio del muro a tre di. 3-4 Il video check conferma l’errore di Galassi. 3-4 Scappa in lunghezza il primo tempo di Galassi. Massimo Eccheli chiede il video check 3-3 Primo tempo vincente per Podrascanin. 3-2 Sbaglia dai nove metri Kamil Rychlicki. 2-2 Pipe vincente di Lavia, cercato poco da Acquarone nel primo set. 2-1 Il video check chiesto da Fabio Soli dimostra che non c’è tocco a muro. 2-1 Termina ...