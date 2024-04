LIVE Monza-Trento 0-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | 8-7 | iniziata gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

8-8 Attacco in parallela vincente di Rychlicki, che spinge bene una palla molto vicina a rete. 8-7 Primo tempo fulmineo di Galassi. 7-7 Muro a due vincente persulla diagonale di Loeppky. 7-6 Primo tempo vincente di Kozamernik. 7-5 Scappa in lunghezza la battuta di6-5 Pipe vincente di Michieletto, che trova la deviazione di Maar a muro, 6-4 Mani out cercato e trovato da Takahashi, che approfitta del mal posizionamento a muro di Lavia, 5-4 Va a segno l'attacco in pipe di Lavia. 5-3 Mani out trovato da Takahashi, che pizzica le mani alte del muro. 4-3 Parallela perfetta per Eric Loeppky 3-3 Diagonale vincente di Michieletto, che ha vita semplice contro il muro ...