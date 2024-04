LIVE Milano-Perugia 1-3 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | gli umbri chiudono la serie e approdano in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.47 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.45 La squadra di Angelo Lorenzetti si impone dunque in gara 4 chiudendo ladi semie tornerà a giocarsi unaScudetto a distanza di due anni dalla sconfitta con Civitanova. Oradovrà attendere l’esito di gara 5 tra Monza e Trento per conoscere il nome della propria avversaria sulla strada per il tricolore. 18-25 Sbaglia ancheè in! 18-24 Leon tira forte ma in rete. 17-24 Diagonale stretta di Plotnytskyi, sette match-point. 17-23 ...