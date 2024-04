LIVE Milano-Perugia 1-2 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | equilibrio nel quarto set | 12-13

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-17 Problemi in ricezionee Semenyuk fa pulizia sotto rete, scappa via, time out. 13-16 Semenyuk costruisce da solo un break di 3-0. 13-15 Altro mani fuori di Semenyuk, +2. 13-14 Semenyuk trova il mani out del muro. 13-13 Primo tempo di Loser. 12-13 Muro disu Kazyiski. 12-12 Stavolta non sbaglia Ishikawa con l’attacco in diagonale. 11-12 ACE di Giannelli,rimette la testa avanti. 11-11 Ishikawa tira forte ma fuori, parità. 11-10 Palla veloce di Giannelli per Plotnytskyi. 11-9 Attacco di Ishikawa. 10-9 Errore al servizio. 10-8 ACE di Vitelli. 9-8 Altro errore al servizio. 8-8 Attacco di Semeyuk, ...