LIVE Milano-Perugia 0-0 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | inizia il match dell’Allianz Cloud

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-6 Proseguono gli errori in battuta. 10-5 Attacco di Ishikawa. 9-5 Proseguono gli errori in battuta. 8-4 Sbaglia anche. 8-3 Errore al servizio. 7-3 Primo tempo di Russo. 7-2 Reggers allunga per. 6-2 Ancora Kazyiski. 5-2 La diagonale di Kazyiski. 4-2 Ben Tara trova il mano out del muro milanese. 4-1 Primo tempo di Loser. 3-1 Ben Tara mette giù il primo pallone della partita per. 3-0 Ace di Porro. 2-0 Invasione. 1-0 MURO! SI PARTE! 20.25 Tra cinque minuti si parte. 20.20 In corso la presentazione delle squadre all'”Allianz” di. 20.15 Un quarto d’ora al primo pallone del, le squadre stanno ultimando ...