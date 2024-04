LIVE Milan-Roma 0-1 | Europa League 2024 in DIRETTA | Leao vicino al pareggio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Cristante ammonito salterà la partita di ritorno. 37? El Shaarawy al volo non trova Lukaku in ottima posizione. 35? Errore di Loftus-Cheek che non trova Pulisic. 33? Acrobazia diche non trova la porta. 31?che non riesce a ripartire per il momento. 29?in fase offensiva. 27? Pallone per Lukaku che in scivolata non riesce a dar forza al pallone. 25?che sembra aver preparato bene la partita. 23?che prova ad alzare i ritmi di gioco. 21? Lukaku salva sulla linea un colpo di testa di Giroud. 19? Brutto inizio di partita delin fase difensiva. 17? Gooooooooooooool, Mancini, Dybala batte un corner perfetto per il centrale giallorosso che di testa non sbaglia, ...