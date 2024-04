LIVE Milan-Roma 0-0 | Europa League 2024 in DIRETTA | primo tentativo di Dybala!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Reijnders dalla distanza chiama all’intervento Svilar. 7? Girata di Cristante che non trova la porta. 5? Pallonetto diche finisce fuori. 3? Lungo possesso palla della. 1? Inizia la partita! 20.55 Entrano in campo i giocatori. 20.50 Romelu Lukaku ha preso parte a 11 reti nelle sue ultime otto trasferte in(nove gol, due assist). Il belga ha segnato in tutte le sue prime cinque presenze in tutte le competizioni contro il, fallendo però nelle successive cinque; ha, tuttavia, realizzato 39 reti in 70 match a San Siro, meno solo del bottino che vanta a Goodison Park nella sua carriera con i club dei maggiori cinque campionati europei (48). 20.45 L’ex, Stephan El Shaarawy ...