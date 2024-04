LIVE – Maccabi-Olimpia Milano 90-83 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilindi, sfida valida per la 34^ giornata dell’di. Ultima chiamata per gli uomini di coach Messina, che nell’ultima partita della stagione regolare sono obbligati a vincere per poter sperare ancora in un posto ai play-in. In contemporanea, però, saranno necessarie anche le sconfitte di Efes e Partizan Belgrado, impegnate rispettivamente contro Stella Rossa e Valencia. Inoltre, servirà una grande prestazione da parte dei meneghini, che fanno visita a una squadra reduce da un ottimo periodo di forma: il, infatti, già certo della settima posizione, ha perso di misura contro il Barcellona, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila. La palla a ...