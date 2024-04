LIVE – Maccabi-Olimpia Milano 18-12 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ilindi, sfida valida per la 34^ giornata dell’di. Ultima chiamata per gli uomini di coach Messina, che nell’ultima partita della stagione regolare sono obbligati a vincere per poter sperare ancora in un posto ai play-in. In contemporanea, però, saranno necessarie anche le sconfitte di Efes e Partizan Belgrado, impegnate rispettivamente contro Stella Rossa e Valencia. Inoltre, servirà una grande prestazione da parte dei meneghini, che fanno visita a una squadra reduce da un ottimo periodo di forma: il, infatti, già certo della settima posizione, ha perso di misura contro il Barcellona, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila. La palla a ...

Il LIVE in DIRETTA di Maccabi-Olimpia Milano , sfida valida per la 34^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Ultima chiamata per gli uomini di coach Messina, che nell’ultima partita della ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano , match valevole per l’ultima e ... (oasport)

EL - Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv a Belgrado, diretta 1° quarto 4' - L'Olimpia Milano chiude la stagione regolare di EuroLeague con una trasferta. A Belgrado la squadra di coach Ettore Messina dovrà battere il Maccabi Tel Aviv per sperare ...pianetabasket

LIVE FV, V. PLZEN-FIORENTINA 0-0: PARTITA SOSPESA PER LANCIO DI FUMOGENI DAL SETTORE OSPITI - 64'-Partita momentaneamente sospesa: dal settore ospite sono piovuti almeno tre fumogeni in campo. L'arbitro aspetta che sia tornata la calma sugli spalti. 62' - A cambiare per primo è Koubek: il ...firenzeviola

EL - Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv a Belgrado, diretta (20.05) - L'Olimpia Milano chiude la stagione regolare di EuroLeague con una trasferta. A Belgrado la squadra di coach Ettore Messina dovrà battere il Maccabi Tel Aviv per sperare in un posto al play-in.pianetabasket