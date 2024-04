LIVE Liverpool-Atalanta | Europa League 2024 in DIRETTA | serve un’impresa ad Anfield Road

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladirpool-, match valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA. Incontro affascinante per i bergamaschi in una delle cattedrali del calcio internazionale,. La Dea cercherà di dare il massimo contro una delle formazioni più in forma d’per ottenere un risultato che le possa permettere di rimanere in corsa per la qualificazione in semifinale. Ilrpool è concentrato come non mai su questo finale di stagione. I Reds sono in lizza per il titolo su due fronti, sia in campionato dove la formazione di Jurgen Klopp è ...