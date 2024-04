LIVE Liverpool-Atalanta 0-3 | Europa League 2024 in DIRETTA | Pasalic cala il tris!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? GOOOOOOOLAAAAA!CCC! APOTEOSI NERAZZURRA! Errore d’impostazione di Gomez, Scamacca aspetta prima di imbucare il pallone per Ederson. Il brasiliano calcia addosso a Kelleher, ma sulla respinta arriva il croato che non può sbagliare a porta vuota!RPOOL-0-3! 82? Hien trattiene per la maglia Diogo Jota, lo svedese deve stare attento, è già ammonito. 80? SCAMACCA! Punizione battuta da Koopmeiners, sponda diper il centravanti nerazzurro che sfiora la tripletta. 78? GOL ANNULLATO A SALAH! Robertson riesce a infilarsi al centro, trovando l’inserimento dell’egiziano che non sbaglia con il destro. L’ex Roma però era partito in posizione irregolare. 77? Altro tentativo di Gomez dalla distanza, ...