LIVE Liverpool-Atalanta 0-2 | Europa League 2024 in DIRETTA | Scamacca gela Anfield per la seconda volta!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Ora Klopp deve per forza di cose pensare a qualcosa di diverso per provare a quantomeno dimezzare il passivo. 60? GOOOOOOOOL! De Ketelaere vede un solissimoche, colpendo di controbalzo il pallone, trova la rete che vale la doppietta!RPOOL-0-2! 59?va in pressing su Konatè, il centravanti nerazzurro recupera la sfera ma sul rimpallo con un compagno viene colto in fuorigioco. Intanto dentro Luis Diaz al posto di Nunez. 58? Cross di Salah dalla destra, Nunez sfiora il pallone di testa che finiscemente nelle mani di Musso. 57? NUNEZ! Ancora passa per la sinistra ilrpool, Gakpo vede l’uruguaiano che però non ...