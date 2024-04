LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | ultimi 5 km! Adam Yates scatta a ripetizione

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Meno di 5 km all’arrivo!prova are in continuazione. 14.58 Eccoche prova, alzandosi sui pedali, ad andarsene: al momento rispondono gli altri. 14.57 Scatto di Sivakov, che testa la gamba degli altri: rispondono Lutsenko, Bennett e. 14.55 Sono 7 i km all’arrivo! 14.53 Attenzione, attenzione! Il leader della classifica generale, l’elvetico Jan Christen: è in difficoltà. Si è quasi sfilato dal gruppetto di testa. 14.51 Sono rimasti in 9 nel gruppetto di testa. 14.48 Il leader della classifica generale, l’elvetico Jan Christen (UAE-Emirates), in questo momento si è messo in posizione d’attesa. Diego Ulissi tira quel che rimane del gruppo. 14.45 Ora la UAE Emirates prende in mano la situazione, ...

