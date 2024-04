LIVE Giro d’Abruzzo 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | l’arrivo in salita a Prati di Tivo chiama i favoriti

(Di giovedì 11 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terzadel, breve corsa a tappe che si svolge nel centro del nostro Paese, in questa settimana che porta ulteriormente vicini allo start deld’Italia. Si va da Pratola Peligna adi, per un totale di 163 km. Percorso da scalatori veri. Prima fase della frazione caratterizzata dala Campo Felice, ai 1540 di altitudine sulllo del mare, poi una discesa un falsopiano per Montereale. Da lì, rotta verso l’ascesa di Croce Abbio: 8 km all’4,7% di pendenza media, GPM situato a 40 km dal. Si va: ...

