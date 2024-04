LIVE Conference League | si parte con Olympiakos-Fenerbahce | occhi su Aston Villa-Lille|Conference League

(Di giovedì 11 aprile 2024) 2024-04-11 17:45:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Insieme a Viktoria Plzen-Fiorentina, a partire dalle 18.45 prendono il via gli altri tre quarti di finale di. Allo stesso orario del match dei viola di Vincenzo Italiano in Repubblica Ceca, tocca pure ai greci dell’Olympiacos, terza forza del proprio campionato alle spalle di Paok Salonicco ed Aek Atene, in una sfida infuocata contro i turchi del(secondi dietro ai rivali del Galatasaray in Superlig e reduci dalla clamorosa protesta in occasione della finale di Supercoppa del passato week-end). SPETTACOLO GARANTITO – Alle 21 è il turno invece delle gare trae Lille e tra Club Brugge e Paok. Particolarmente interessante il primo ...

DIRETTA ONLINE - Conference League, Viktoria Plzen-Fiorentina: LIVE report, formazioni e dettagli - PLZEN - Viktoria Plzen-Fiorentina, andata dei Quarti di finale di Conference League. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.napolimagazine

Viktoria Plzen Fiorentina, il risultato in diretta LIVE dei quarti di Conference League - La Fiorentina è chiamata alla non semplice trasferta di Plzen per affrontare il Viktoria, squadra imbattuta in Europa in questa stagione… Leggi ...informazione

Viktoria Plzen-Fiorentina LIVE: viola a caccia della semifinale / DIRETTA - 18:17 La Fiorentina torna in campo per la Conference League. I ragazzi di Italiano affrontano il Viktoria Plzen nell'andata dei quarti di finale: un ostacolo da non sottovalutare, visto che la squadra ...firenzetoday