LIVE Conference League | Fenerbahce-Olympiacos 3-2 C'è Aston Villa-Lille

(Di giovedì 11 aprile 2024) Insieme a Viktoria Plzen-Fiorentina, a partire dalle 18.45 prendono il via gli altri tre quarti di finale di. Allo stesso...

Conference, Tra Olympiakos e Fenerbahce finisce 3-2 - Partita spettacolare ad Atene fra Olympiakos e Fenerbahce, quarto di finale di Conference League. Il primo atto della sfida lo vincono i greci, che però hanno permesso ai turchi di rientrare ...firenzeviola

Conference LEAGUE - Viktoria Plzen-Fiorentina 0-0, si decide tutto al ritorno - La Fiorentina pareggia 0-0 la sfida di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Viktoria Plzen: in Repubblica Ceca l'unica grande occasione del match capita all'attaccante dei padron ...napolimagazine

LIVE – Conference League 2023/24, Quarti di Finale: segui in diretta tutte le gare d’andata - ROMA. Oggi si torna in campo con la Uefa Europa Conference League. In campo le sfide d'andata dei Quarti di Finale ...restodelcalcio