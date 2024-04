Lite in strada | animi si riscaldano | donna colpita da ‘infarto da stress’

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una furiosaintra due persone, glisifino a quando unanon è rimastada “infarto da stress”, di cosa si tratta? Non si tratta affatto del primo episodio del genere che riguarda due automobilisti che litigano in. Quante volte è successo? Probabilmente ogni giorno e in altrettanti parti del mondo. Quanto accaduto in Trentino, più di quattro anni fa, continua a far discutere. Era il 27 febbraio del 2019 quando due persone hanno iniziato a scontrarsi verbalmente fino a quando, una di loro, non ha accusato un malore. Non un malore qualunque ma un “infarto da stress“. Vittima una(62 anni). Infarto da stress (Pixabay Foto) Cityrumors.itTanto è vero che è finita in rianimazione. L’altra persona, un ...