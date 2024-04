L’Italia rafforza il fianco Est della Nato | 3mila uomini e una nave saranno impegnati nel mar Baltico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una, venti aerei, 1.100 mezzi di terra e 3.000 soldati. Questo il contingente italiano schierato sul “orientale“, ovvero nella zona considerata in prima linea nel confronto, sempre più teso, con la Russia di Vladimir Putin. Un impegno annunciato in queste ore in Parlamento dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che guida il Comando di Vertice Operativo Interforze responsabile di tutte le missioni all’estero. Per la prima volta, il generale ha fornito i dati sull’addestramento dell’esercito ucraino curato dai nostri istruttori: il progetto rientra in un’iniziativa europea, condotta nel nostro Paese e nelle basi belghe, tedesche polacche. “Lo scorso anno – ha dichiarato Figliuolo – abbiamo tenuto in Italia 42 corsi e formato 1.420 militari di Kiev”. Figliuolo ha sottolineato l’importanza delle ...