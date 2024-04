Liste d' attesa in sanità | nuove promesse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bologna, 10 aprile 2024 – I cittadini sono sfiduciati e sgomenti. La politica fa continuamente, ma la situazione dellaper alcuni aspetti toglie speranza e fiducia. Led'per le visite specialistiche sono sempre in sofferenza a Bologna come in quasi tutta l'Emilia Romagna. Possibile che non si trovi un rimedio? Cosa deve pensare un cittadino quando si sente dire senza alternative che lesono chiuse senza altra spiegazione? Per non parlare poi dei medici di famiglia, molti dei quali ormai ricevono solo su appuntamento, mentre dovrebbero essere il primo presidio per gli utenti. Luciano Galletti Risponde Beppe Boni Una cosa che non manca mai nelladell'Emilia Romagna sono le. Sulle...