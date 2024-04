L’Isola dei Famosi | naufragi famosi vs non famosi Le prime sensazioni

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 11 aprile 2024)dei, a poche ore dall’inizio della seconda puntata: ecco cos’è accaduto nel corso del daytimedei, a poche ore dall’inizio della seconda puntata é andato in onda su Italia Uno un nuovo appuntamento con il daytime. In Honduras i nuovi naufraghi stanno già iniziando a fare i conti con la fame e soprattutto a discutere riguardo il cibo e la gestione della capanna. Leggi anche Grande Fratello, due ex gieffini ai ferri corti. L’ultima indiscrezione Ecco cosa è emerso Peppe cerca di confortare Paolo che inizia a sentire la mancanza della sua fidanzata. Peppe in confessionale dichiara: “Le mancanze le sentiamo tutti qua, anch’io ho pensato a mia moglie, però purtroppo siamo su un’isola e abbiamo deciso di stare qua”. A pochi ...