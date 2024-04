L’Isola dei Famosi 18 | puntata di giovedì 11 aprile 2024 | eliminazione e dubbi sulla diretta

(Di giovedì 11 aprile 2024) Oggi,11, andrà in onda su Canale 5 alle 21;30 la secondadedei18, che vedrà la primissimadi questa edizione. Con quattro naufraghi a rischio, Vladimir Luxuria ci farà sapere questa sera l’esito del televoto e finalmente potremo scoprire chi sarà eliminato tra Samuel Peron, Artur Dainese, Joe Bastianich e Luce Caponegro. Tuttavia, l’appuntamento televisivo di stasera potrebbe presentarsi diversamente dal solito, infatti, dovrebbe essere registrato invece che indei18: chi sarà l’eliminato? Secondo il sondaggio ForumFree, Samuel Peron si classifica come il preferito al televoto con il 29,45%, ma anche Artur Dainese sembra aver ...

