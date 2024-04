L’imam | la sindaca e il don Tutti insieme per la pace

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Nel paesino di ottomila anime in cui il 16,5% dei residenti è straniero la fine del Ramadan si festeggia. Ieri, laRosella Maggiolini e il parroco don Adelio Molteni hanno partecipato alla festa della rottura del digiuno al centro islamico di via Pascoli. "Una tradizione che va avanti da anni – raccontaReda Afify – avviata dalla passata amministrazione e che si rinnova". "È questa la base dell’ecumenismo e della– aggiunge –. Da qui, in questo piccolo borgo un messaggio che vorremmo arrivasse davvero dappertutto". La tempistica della rottura del digiuno dipende dall’avvistamento della luna crescente, la data varia sempre, "in accordo con il nostro calendario. Un appuntamento sacro perché riteniamo che sia il mese in cui i primi versetti del Corano furono rivelati al Profeta Maometto, ...