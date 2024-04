(Di giovedì 11 aprile 2024) Sala: "Servono alternative o devono andare in strada". E in via Cavalcanti si prega ancora a 2 mesi dallo stop

L'imam espulso: il sindaco non chiude la moschea abusiva - Sala: "Servono alternative o devono andare in strada". E in via Cavalcanti si prega ancora a 2 mesi dallo stop ...ilgiornale

Milano sicura: l'agguato in pieno giorno riaccende i riflettori sui problemi della città - Il rimbombo dei quattro spari in viale Marche è stato più di un semplice rumore di fondo nella vivace Milano. Ha rappresentato un brusco risveglio, un campanello d'allarme che ha sottolineato l'emerge ...panorama

Ahmed Kabir, chi è l’imam espulso a Milano: «Mi sono preso un po’ di pausa» - Ahmed Kabir, imam di una moschea a Milano, è stato espulso dall'Italia poiché ritenuto una minaccia per la sicurezza pubblica.lettera43