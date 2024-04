Lido di Camaiore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sono aperte le iscrizioni per la colorata Festa del Libro in programma a sabato 25 e domenica 26 maggio. La manifestazione organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Nati per Scrivere, torna aper far conoscere e dare spazio a editori e autori locali. La Festa del Libro gode del patrocinio del Comune die si svolgerà sul Lungomare dove verranno allestiti i gazebo dove autori, collettivi, associazioni culturali e case editrici, avranno la possibilità di far conoscere i propri libri. “Siamo felici di tornare aanche quest’anno, un’occasione per incontrare lettori e appassionati di libri” afferma Alessio Del Debbio, presidente di Nati per Scrivere. “La festa del libro fin dalla sua prima edizione ha anche lo scopo di di far incontrare gli scrittori ...