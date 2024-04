Nuova tragedia sul lavoro oggi sull'Appennino bolognese dove un'esplosione si è verificata in una Centrale idroelettrica del gruppo Enel, a diverse decine di metri sotto l'invaso della diga di ... (iltempo)

Vincenzo Garzillo, Adriano Scan della ri, Alessandro D’Andrea, Paolo Casiraghi. sono questi i nomi dei dispersi dopo l’esplosione della centrale idroelettrica di Suviana . I loro nomi sono in un ... (open.online)

Disperso nell’esplosione. Forcoli sotto choc per il tecnico D’Andrea: "Comunità sconvolta" - Il paese vive ore di apprensione per il 37enne che si era trasferito a Milano. Il sindaco: "Sono in costante contatto con la famiglia. Il padre è a Suviana.lanazione

“Lì sotto un inferno, ho visto mura spesse esplose come cartongesso. E’ stato impossibile raggiungerli” - Il sommozzatore della Gdf Giovanni Cirmi racconta la ricerca dei dispersi: “Abbiamo potuto ispezionare soltanto il livello a meno 8.bologna.repubblica

Tutti i VIDEO dell'esplosione nel lago di Suviana - L'inferno dell'Appennino bolognese, nella centrale elettrica Enel green power del lago di Suviana, si è scatenato intorno alle 14,30 del 9 aprile, quando una turbina è esplosa all'ottavo piano sotto l ...ansa