L’ex Serie A non ha dubbi | pronto a tornare in Italia

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 11 aprile 2024) L’amore e la nostalgia per l’stanno nuovamente spingendoA verso l’. Il campione è, con vesti differenti. Una delle panchine più incerte inA è sicuramente quella di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è ad un passo dal blindare il posto Champions e ha già un piede in finale di Coppa, ma i vertici societari appaiono tutt’altro che soddisfatti. L’allenatore livornese è in bilico, malgrado il suo contratto termini nel giugno 2025. In casa Juventus stanno prendendo piede più ipotesi per il successore di Allegri. Il principale indiziato sembra essere Thiago Motta, il quale sta temporeggiando il suo rinnovo con il Bologna. Chissà se Giuntoli prenderà in considerazione la strada che porta ad una ...