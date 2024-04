L' Europarlamento vara la riforma del mercato elettrico

(Di giovedì 11 aprile 2024) Sostegni pubblici per la produzione di energia da rinnovabili e nucleare e potere di dichiarare una crisi dei prezzi in sede di Consiglio: il Parlamento europeoladeldell'Ue, convalidando in plenaria a Bruxelles l'accordo raggiunto con gli Stati membri Ue sul nuovo assetto delenergetico dell'Ue. Lasi compone di un regolamento - adottato con 433 voti a favore, 140 contrari e 15 astensioni - e una direttiva - adottata con 473 voti a favore, 80 contrari e 27 astensioni.

