L’europa si accorda sui migranti | ma l’Italia continua a pescare cadaveri

(Di giovedì 11 aprile 2024) Mentredella politica si divideva, mercoledì scorso al voto sul nuovo Patto per l’accoglienza dei, in mare siva a ri. È di 9 morti, tra cui una bambina di pochi mesi, 22 superstiti e 15 dispersi. Il bilancio dell’ultima tragedia avvenuta l’altro ieri sera a circa trenta miglia da Lampedusa, in acque di competenza sui soccorsi che sarebbe di Malta. In azione sul posto una motovedetta della Guardia costiera dell’isola siciliana. Dopo che il barchino si è capovolto, i militari nonostante le condizioni meteo proibitive sono riusciti a raccogliere una trentina di naufraghi. Alcuni erano già morti, come la bimba, altri sono deceduti per ipotermia sul mezzo della Guardia Costiera durante il tragitto per Lampedusa. La motovedetta ha poi sbarcato 8 ...