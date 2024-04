L’Europa del futuro sarà a misura di bici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non solo mobilità elettrica, l’Unione Europea ha deciso di dare un nuovo slancio anche all’utilizzo delleclette concepite come un vero e proprio mezzo di trasporto. Un importante passo avanti nell’adozione di una politica sulla mobilità dolce la Dichiarazione Europea sulla Ciclabilità che è l’Ue ha adottato nei giorni scorsi. Il documento firmato dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione Europea riconosce i benefici dellacletta per la salute, l’ambiente e l’economia. Le istituzioni europee, e cascata i governi degli Stati membri, si impegnano a sviluppare e rafforzare le politiche sul ciclismo favorendo la diffusione di questo mezzo di trasporto. In particolare la Dichiarazione chiede provvedimenti pratici, anche sotto forma di incentivi e sostegni economici, per garantire l’accesso alla mobilità ciclistica a tutti, comprese le ...