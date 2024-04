L’eurodeputato fa lo show in aula con la maglia del Toro | “C’è il derby | Juve m**da”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 aprile 2024) Una scena insolita e sorprendente ha avuto luogo al Parlamento Europeo, quando il deputato irlandese Mick Wallace ha preso la parola indossando ladel Torino FC, club calcistico italiano. Con il suo gesto audace, Wallace ha destato scalpore tra i presenti, mostrando il suo fervente sostegno alla squadra granata. Il politico classe 1955 ha colto l’occasione del suo intervento per augurare buona fortuna al Torino in vista delcontro lantus, pronunciando un’invettiva nei confronti della squadra bianconera: “In bocca al lupo alsabato per ilcontro lantus,m…a e forza“. Le sue parole, cariche di passione sportiva e di netto spirito tifoso, hanno scatenato reazioni contrastanti tra i presenti in ...