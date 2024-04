L' esperto di dismorfofobia e il ruolo dei social | “Richieste anche da minorenni”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Firenze, 11 aprile 2024 – La Toscana è una delle regioni più coinvolte dal fenomeno della. Di che si tratta? E' la preoccupazione immotivata per un presunto difetto fisico e questo è naturalmente amplificato tantissimo dai. Tra filtri, ideali di bellezza (oltretutto impossibili da raggiungere), ci sono sempre più persone che – per la ricerca di approvazione esterna – sviluppano una vera e propria malattia per l'aspetto fisico. E larischia di essere molto pericolosa. Tra i massimi esperti del settore c'è il chirurgo plastico ed estetico Mauro Barone. Barone, seppur ancora giovane se consideriamo la media del campo della medicina (è un classe 1988), ha già vinto numerosi premi e lavoraall'interno di strutture importanti come il policlinico campus biomedico di Roma e nella clinica ...