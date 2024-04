L' Eredità | il tragico errore di Venessa | Oasi | ma la parola corretta fa infuriare tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) A L'va in scena un tregico. La concorrente Vanessa, che nella puntata di questa sera giovedì 11 aprile ha travolto Zanetta approndando alla Ghigliottina. L'di cui stiamo parlando è quello che riguarda la scleta dellafinale da parte di Vanessa. Infatti lascelta dalla concorrente è "" e le parole indizio erano le seguenti: PLASTICA-BELLA-TRAFFICO-SMERALDO-FELICE. Il tutto davanti a un montepremi da 11.875 euro. Ma la risposta esatta era "isola". E davanti a questoi social si sono scatenati. Infatti in tanti hanno criticato Vanessa per aver "rubato il posto" alla ghigliottina a Zaneta: "E' questa l'ingiustizia di questo gioco, quest'anno non ne hanno azzeccata una”. Ma a questo va aggiunta la rabbia di alcuni ...