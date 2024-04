Leotta-Karius | indiscrezioni sul matrimonio | il nome della testimone

(Di giovedì 11 aprile 2024) Dilettae Loris, le primesul: svelato ilconduttrice tv Dilettae Lorispresto sposti. Ovviamente quando termineranno gli impegni sportivi per entrambi: lei per la televisione e lui per il calcio. Non è affatto uno scoop che la coppia decida di unirsi in. La conferma era stata data direttamente dalla giornalista sportiva nel corsotrasmissione “E’ quasi mezzogiorno” spiazzando la conduttrice di casa Antonella Clerici, gli ospiti ed il pubblico da casa. Dilettae Loris(Foto Facebook) Cityrumors.itPoi il post con tanto di anello di ...

La giornalista e conduttrice si sposerà in estate con il suo fidanzato, portiere tedesco in forza al Newcastle (golssip)

Dopo la delusione di essere stata rimbalzata da una delle discoteche più “in” di Berlino, fervono i preparativi per uno dei matrimoni più attesi dell’anno: quello di Diletta Leotta con il calciatore ... (ilfattoquotidiano)

Diletta Leotta insieme a Elodie: "Non vi dico dove sono, no spoiler" - La speaker di Radio 105 ed Elodie hanno portato il nostro Daniele Battaglia durante un appuntamento speciale in vista delle nozze con Loris Karius: ecco dov'erano ...105

Diletta Leotta e Loris Karius, nozze vip a Vulcano: la damigella sarà Elodie - Sei su Telegram Ti piacciono le nostre notizie Segui il canale di SiciliaFan! Iscriviti, cliccando qui! Diletta Leotta ha scelto l’isola di Vulcano per le nozze con Loris Karius ed è stata lei stess ...mondopalermo

