(Di giovedì 11 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2024 "Non mi iscriverò nel 2024 al Pd perché considero finita la miaal. Non sono iscritto per quest'anno. Lo sono stato fino all'anno passato. Nonla tessera" lo ha detto l'ex sindaco di Palermo, a margine della conferenza stampa in cui è stata annunciata la sua candidatura con Avs alle europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

L’ennesimo ritorno . Leoluca Orlando non accetta di stare in panchina e di appendere le scarpette al chiodo. L’ex sindaco di Palermo è pronto a correre alle elezioni Europee con alle anza Verdi e ... (ilfattoquotidiano)

Leoluca Orlando: "Non rinnoverò la mia adesione al Partito Democratico" - (Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2024 "Non mi iscriverò nel 2024 al Pd perché considero finita la mia adesione al partito. Non sono iscritto per quest'anno. Lo sono stato fino all'anno passato. Non rin ...la7

Dopo Lucano e Marino, c'è Leoluca Orlando. Avs partito delle vecchie glorie - Dopo Ignazio Marino, l'Allenza Verdi-Sinistra Italiana di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni schiera Leoluca Orlando capolista nella circoscrizione Isole ...ilgiornale

Europee, Leoluca Orlando corre con Avs: "Non rinnoverò la tessera Pd" - Roma, 11 apr. (askanews) - "Ho inviato proprio oggi una email ad Elly Schlein e a Stefano Bonaccini nella quale comunico che non mi iscriverò nel 2024 nel Pd perché considero finita la mia adesione al ...libero