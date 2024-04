L’educazione sul campo Tifosi ultras in fuorigioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Lo sport come occasione e strumento per educare i bambini e i giovani all’inclusione, al rispetto per gli altri, alla coesione e responsabilità sociale. Doppio appuntamento con l’Asd Don Bosco calcio di Cesano Maderno, per sostenere un percorso di educazione sportiva e di “Tifo sano“. Oggi alle 20.30 in Sala Aurora a Palazzo Borromeo ci saranno “90 minuti di allenamento intensivo e interattivo per mamme e papà da Serie A“. Un incontro-dibattito con vignette, video e confronto insieme ad Alessandro Crisafulli, giornalista e manager sportivo, per proseguire poi domenica in occasione della partita casalinga della prima squadra con l’esposizione di striscioni “positivi“ sugli spalti. "Questo è un percorso che fonda le proprie basi sul ‘fare insieme’, nell’incontro tra ragazzi, genitori ed educatori, nato per promuovere i valori dello sport, per capire l’importanza del gioco di squadra ...