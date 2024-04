Leclerc beccato solo una volta oltre il limite sulla sua Ferrari | la reazione inaspettata della polizia

(Di giovedì 11 aprile 2024) In un'intervista radiofonica, il pilotaha svelato che nel 2019, il giorno successivo al successo del Gp di Monza, venne fermato per eccesso di velocità. La questione si chiuse con foto e cappellini.

Pagelle F1 Gp Giappone: Sainz sorprende (8,5), Leclerc soffre le qualifiche (8), Hamilton 6-, Mercedes da 4. E Verstappen fa 57 - La Red Bull torna imprendibile (9), la Ferrari si conferma gentile con le gomme anche se deve migliorare in qualifica (7,5). Alonso (7) lotta da solo con la Mercedes, Albon-Ricciardo un incidente da 3 ...msn

F1, Ferrari non ti fermare: con questo Sainz a cosa serve Hamilton. Ed è allarme Leclerc, bordate dalla Spagna - In casa Ferrari è tempo di bilanci dopo la doppietta in Australia: Sainz piacevole sorpresa, aumentano i dubbi sulle doti di leader di Leclerc e sull'ingaggio di Hamilton e Marca ci va giù pesante ...sport.virgilio