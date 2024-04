Lecco-Reggiana | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 11 aprile 2024) Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani vanno a caccia dei tre punti per tenere vivo il sogno playoff contro i lombardi ormai condannati alla retrocessione.si giocherà sabato 13 aprile 2024 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado siano reduci da due pareggi consecutivi, la classifica dei lombardi resta impietosa con l’ultimo posto che certifica la retrocessione quasi matematica. La squadra di Aglietti è infatti a ameno dieci dal playout, uno svantaggio pressochè incolmabile La sconfitta casalinga contro il Cittadella ha interrotto la striscia di sette risultati utili consecutivi degli emiliani che comunque sperano ancora nei playoff. La squadra di Nesta è undicesima a meno cinque dall’obiettivo LE ...

La Serie B non si ferma mai. Dopo gli impegni del weekend, torna in campo il programma della 27esima giornata: due le gare in scena alle 18.15 ,... (calciomercato)

La Serie B non si ferma mai. Dopo gli impegni del weekend, torna in campo il programma della 27esima giornata: due le gare in scena alle 18.15,... (calciomercato)

Tante assenze. Però il Lecco non può fare calcoli. La cessione Quasi - Il Lecco dovrà fare a meno di Sersanti e Parigini contro la Reggiana per squalifica. Malgrati cerca la svolta dopo una serie negativa, mentre il patron Di Nunno conferma la volontà di cedere il club.ilgiorno

Prossimo turno. Si giocano Como-Bari e Cremonese-Ternana - Gli arbitri designati per le partite della 33/a giornata di Serie B includono Perenzoni, Volpi, Rutella, Cosso, Monaldi, Ferrieri Caputi, Marinelli, Minelli, Collu e Baroni.ilgiorno

Le news: respinto il reclamo del club ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO. Niente sconto per Kabashi: a Lecco non ci sarà - La Corte Sportiva d'Appello Figc ha respinto il reclamo per la riduzione della squalifica di Elvis Kabashi, confermando le tre giornate. Il centrocampista non potrà giocare a Lecco nonostante l'ammiss ...ilrestodelcarlino