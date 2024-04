Le testimonianze Il papà del sopravvissuto | | Con la maglia sul naso ha evitato le esalazioni

(Di giovedì 11 aprile 2024) di Massimo Selleri CAMUGNANO (Bologna) Se Nicholas Bernardini è già stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di 30 giorni lo deve alla sua prontezza di riflessi. "Alla fine ha riportato solo diverse ustioni alle mani – spiega il padre Vittorino –, perché nel momento dell’esplosione è stato molto rapido nel coprirsi ilcon lae questo ha impedito che respirasse le. Inoltre i soccorsi sono stati impeccabili". Dipendente di Enel Green Power, il 25enne è tra i quattro lavoratori che sono rimasti feriti durante l’esplosione alla centrale di Suviana. "È andata bene, anche se la tragedia resta – prosegue il padre – e Nicholas è ancora molto scosso per quello che è accaduto ai suoi colleghi. Desidero ringraziare tutti coloro che in queste ore si sono adoperati nei soccorsi. Dalle cure mediche ...

